вычислите количество теплоты которое выделится при сгорании 11,2 метра в кубе метана.
Химия
вычислите количество теплоты которое выделится при сгорании 11,2 метра в кубе метана.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
11,2л------------------------------------х кДж CH4____ + 2O2 = CO2 + 2H2O + Q 22,4л/моль-----------------------------1600 кДж/моль х=11,2*1600/22,4=800 кДж - ответ
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