Семья состоит из трех человек: мама, папа и сын. Сейчас сумма их возрастов равна 74 года, а 10 лет назад эта сумма была ровна 47 лет. Известно, что папа старше сына на 28 лет. Сколько лет папе сейчас.
Математика
Семья состоит из трех человек: мама, папа и сын. Сейчас сумма их возрастов равна 74 года, а 10 лет назад эта сумма была ровна 47 лет. Известно, что папа старше сына на 28 лет. Сколько лет папе сейчас.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
сыну меньше 10 лет т.к. 74 - 30 = 44, значит сыну 7 лет т.к. 74 - 27= 47, т.к по условию папа старше сына на 28 лет 7+28=35. Ответ : папе 35 лет!
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