Семья состоит из трех человек: мама, папа и сын. Сейчас сумма их возрастов равна 74 года, а 10 лет назад эта сумма была ровна 47 лет. Известно, что папа старше сына на 28 лет. Сколько лет папе сейчас.

Математика

Семья состоит из трех человек: мама, папа и сын. Сейчас сумма их возрастов равна 74 года, а 10 лет назад эта сумма была ровна 47 лет. Известно, что папа старше сына на 28 лет. Сколько лет папе сейчас.

Автор: Гость