Семья состоит из трех человек: мама, папа и сын. Сейчас сумма их возрастов равна 74 года, а 10 лет назад эта сумма была ровна 47 лет. Известно, что папа старше сына на 28 лет. Сколько лет папе сейчас.

Математика
Семья состоит из трех человек: мама, папа и сын. Сейчас сумма их возрастов равна 74 года, а 10 лет назад эта сумма была ровна 47 лет. Известно, что папа старше сына на 28 лет. Сколько лет папе сейчас.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
сыну меньше 10 лет т.к. 74 - 30 = 44, значит сыну 7 лет т.к. 74 - 27= 47, т.к по условию папа старше сына на 28 лет 7+28=35. Ответ : папе 35 лет!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
перевод Jenny the Joker Colin West Chapter One
Ответить
Химия
вычислите количество теплоты которое выделится при сгорании 11,2 метра в кубе метана.
Ответить
Русский язык
Укажите, какой частью речи являются слова... ПРИЧУДЛИВАЯ, РАССТИЛАЕТ, ПО, ГОРОДСКОМ, ПЛАМЕНЕМ, НИКОМУ, ОТ, НЕЁ, НО, РАЗНОЦВЕТЬЕ.
Ответить
Экономика
Составьте программу, которая выводит символы с кодами от 60 до 70.
Ответить
Химия
как читается и что значит эта запись 15MgO 5НP3
Ответить