Три пятиклассника купили 14 пирожков, причем Коля купил в 2 раза меньше Васи, а Женя больше Коли ,но меньше Васи.Сколько пирожков купил каждый?

Математика

Три пятиклассника купили 14 пирожков, причем Коля купил в 2 раза меньше Васи, а Женя больше Коли ,но меньше Васи.Сколько пирожков купил каждый?

Автор: Гость