Три пятиклассника купили 14 пирожков, причем Коля купил в 2 раза меньше Васи, а Женя больше Коли ,но меньше Васи.Сколько пирожков купил каждый?
Математика
Три пятиклассника купили 14 пирожков, причем Коля купил в 2 раза меньше Васи, а Женя больше Коли ,но меньше Васи.Сколько пирожков купил каждый?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Коля 3 пирожка Вася 3*2=6 пирожков Женя 14-(6+3)=5 пирожков 3 < 5 < 6
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