если у призмы 10 вершин,то каким будет её основание?
Геометрия
если у призмы 10 вершин,то каким будет её основание?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Оскільки Призма — це багатогранник, дві грані якого (основи) є рівними багатокутниками з відповідно паралельними сторонами, а бічні грані — паралелограмами, то загальну кількість вершин потрібно розділити на 2. Отже в основі призми лежить (10/2=5) п*ятикутник.
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