В двух хранилищах 99890 кг картофеля. Когда из каждого хранилища взяли картофеля поровну, то в первом осталось 32500 кг, а во втором 45390 кг. Сколько картофеля было в каждом хранилище? Нарисуй схему, она поможет решить задачу.

Математика

В двух хранилищах 99890 кг картофеля. Когда из каждого хранилища взяли картофеля поровну, то в первом осталось 32500 кг, а во втором 45390 кг. Сколько картофеля было в каждом хранилище? Нарисуй схему, она поможет решить задачу.

Автор: Гость