В двух хранилищах 99890 кг картофеля. Когда из каждого хранилища взяли картофеля поровну, то в первом осталось 32500 кг, а во втором 45390 кг. Сколько картофеля было в каждом хранилище? Нарисуй схему, она поможет решить задачу.
Математика
В двух хранилищах 99890 кг картофеля. Когда из каждого хранилища взяли картофеля поровну, то в первом осталось 32500 кг, а во втором 45390 кг. Сколько картофеля было в каждом хранилище? Нарисуй схему, она поможет решить задачу.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Сколько картофеля осталось в обоих хранилищах? 32500+45390=77890 кг 2)сколько взяли с обоих хранилищ? 99890=77890=22000кг 3)сколько взяли с одного хранилища? 22000:2=11000 кг 4)было в первом 32500+11000=43500 кг 5)было во втором 45390+11000=56390 кг проверка: 43500+56390=99890 кг
Гость:
32500+45390=77890 кг осталось в двух хранилищах (99890-77890)/2=11000кг взяли из каждого хранилища 32500+11000=43500 кг было в первом хранилище 45390+11000=56390 кг во втором
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