Вокруг стола поставили несколько стульев и табуретов. У табуретов было по 3 ножки укаждогою а устульев по4 ножки укаждого. Ребята заняли все стулья и табуреты. и оказалось всех ножек у стульев табуретов ребят - 49. Сколько ребя...
Математика
Вокруг стола поставили несколько стульев и табуретов. У табуретов было по 3 ножки укаждогою а устульев по4 ножки укаждого. Ребята заняли все стулья и табуреты. и оказалось всех ножек у стульев табуретов ребят - 49. Сколько ребят было за столом
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение. Обозначим: количество табуретов - x, стульев - y, ребят - z. Тогда получим 2 уравнения: 3x+4y+2z=49 x+y=z Исключая из первого уравнения z, получаем: 5x+6y=49 5x=49-6y Числа натуральные и правая часть должна нацело делиться на 5, это возможно лишь при y=4, x=5
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