Вокруг стола поставили несколько стульев и табуретов. У табуретов было по 3 ножки укаждогою а устульев по4 ножки укаждого. Ребята заняли все стулья и табуреты. и оказалось всех ножек у стульев табуретов ребят - 49. Сколько ребя...

Математика

Вокруг стола поставили несколько стульев и табуретов. У табуретов было по 3 ножки укаждогою а устульев по4 ножки укаждого. Ребята заняли все стулья и табуреты. и оказалось всех ножек у стульев табуретов ребят - 49. Сколько ребят было за столом

Автор: Гость