1.Придумайте и запишите уравнение, у которого корень - число 10.2.Придумайте и запишите два разных уравнения, которые можно решить так: х=8900-2750.
Математика
1.Придумайте и запишите уравнение, у которого корень - число 10.2.Придумайте и запишите два разных уравнения, которые можно решить так: х=8900-2750.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1((х+2514):2=1262 х+2514=1262*2 х=2524-2514 х=10 2)х+2750=8900 х=8900-2750 х=6150 8900-х=2750 х=8900-2750 х=6150
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