1.Придумайте и запишите уравнение, у которого корень - число 10.2.Придумайте и запишите два разных уравнения, которые можно решить так: х=8900-2750.

Математика

1.Придумайте и запишите уравнение, у которого корень - число 10.2.Придумайте и запишите два разных уравнения, которые можно решить так: х=8900-2750.

Автор: Гость