из двух посёлков расстояние между которыми 2 000м вышли одновременно в розных ноправлениях 2 человека.Каким будет расстояние между этими пешеходами когда первый пройдёт 400м а второй 300м?
Математика
из двух посёлков расстояние между которыми 2 000м вышли одновременно в розных ноправлениях 2 человека.Каким будет расстояние между этими пешеходами когда первый пройдёт 400м а второй 300м?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)какое расстояние прошли оба пешехода вместе? 400+300=700 м 2)какое расстояние будет между ними? 2000+700=2700 м
Гость:
1)300+400=700м прошли оба человека. 2)2000+700=2700м-расстояние между пешеходами.
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