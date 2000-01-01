из двух посёлков расстояние между которыми 2 000м вышли одновременно в розных ноправлениях 2 человека.Каким будет расстояние между этими пешеходами когда первый пройдёт 400м а второй 300м?

Математика

из двух посёлков расстояние между которыми 2 000м вышли одновременно в розных ноправлениях 2 человека.Каким будет расстояние между этими пешеходами когда первый пройдёт 400м а второй 300м?

Автор: Гость