9 9 9 9 9=1000 расставить знаки чтобы получилось равенство...
Математика
9 9 9 9 9=1000 расставить знаки чтобы получилось равенство...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
999+9:9=1000 9:9=1 999+1=1000
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