на кого охотились древние люди

Обществознание
на кого охотились древние люди
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 Охотились на мамонтов, бизонов, маралов, диких лошадей
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