длина зала с бассейном 100метров,ширина50 метров. оля обошла весь зал по периметру.сколько шагов она зделала, если кашдые два ее шага состовляют 1 метр.
Математика
длина зала с бассейном 100метров,ширина50 метров. оля обошла весь зал по периметру.сколько шагов она зделала, если кашдые два ее шага состовляют 1 метр.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
узнаем периметр бассейна.( 100+50)х2=300 300х2=600 шагов Ответ- Оля сделала 600 шагов
Гость:
Р=2(100+50)=300м так как 1м=2шагам, то 300*2=600шагов сделала Оля
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Математика
у вани было X яблок, у пети на 8 яблок больше, а у игоря на 3 яблока меньше, всего было 41 яблока. ЗАПИСАТЬ В ВИДЕ РАВЕНСТВА.
Математика
1.Придумайте и запишите уравнение, у которого корень - число 10. 2.Придумайте и запишите два разных уравнения, которые можно решить так: х=8900-2750.