длина зала с бассейном 100метров,ширина50 метров. оля обошла весь зал по периметру.сколько шагов она зделала, если кашдые два ее шага состовляют 1 метр.

Математика

длина зала с бассейном 100метров,ширина50 метров. оля обошла весь зал по периметру.сколько шагов она зделала, если кашдые два ее шага состовляют 1 метр.

Автор: Гость