Может ли уравнение иметь два разных корня?
Математика
Может ли уравнение иметь два разных корня?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
да например уравнение (х-3)(х-6)=0 имеет два разніх корня 3 и 6
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