ТОВАРНЫЙ поезд длиной 630 м и скорый длиной 120 м идут по двум паралельным путям в одном направлении со скоростями соответственно 48,6км/ч и 102,6 км/ч Втечении какого времени скорый поезд будет обгонять товарный

Физика

ТОВАРНЫЙ поезд длиной 630 м и скорый длиной 120 м идут по двум паралельным путям в одном направлении со скоростями соответственно 48,6км/ч и 102,6 км/ч Втечении какого времени скорый поезд будет обгонять товарный

Автор: Гость