ТОВАРНЫЙ поезд длиной 630 м и скорый длиной 120 м идут по двум паралельным путям в одном направлении со скоростями соответственно 48,6км/ч и 102,6 км/ч Втечении какого времени скорый поезд будет обгонять товарный
Физика
ТОВАРНЫЙ поезд длиной 630 м и скорый длиной 120 м идут по двум паралельным путям в одном направлении со скоростями соответственно 48,6км/ч и 102,6 км/ч Втечении какого времени скорый поезд будет обгонять товарный
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Разность скоростей скорого и товарного поезда равна 102,6 - 48,6 = 54 км/ч = 15 м/с За время параллельного движения скорый поезд обгоняет товарный на 630 + 120 = 750 м, поэтому скорый поезд будет обгонять товарный 750 / 15 = 50 c.
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