бутылка масла весит 900г.Масло на 100г тяжелее бутылки.Сколько весит пустая бутылка?

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пусть пуста бутылка весит х г, тогда маслом весит х+100 г, а бутылка с маслом х+х+100=2х+100 г. По условию задачи составляем уравнение 2х+100=900 2х=900-100 2х=800 х=800\2 х=400 ответ: пустая бутылка весит 400г