найти производную от f(x)=x^20-3sinx
Алгебра
найти производную от f(x)=x^20-3sinx
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
по правилам арифметических действий над производными и формулах производных основных элементарных функций f'(x)=(x^20-3sinx)'=(x^20)'-(3sinx)'=20x^(20-1)-3* (sin x)'=20x^19-3 cos x
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