помогите. записать уравнение прямой,проходящей через точки М(2;3) и N(11;-6)

Алгебра
помогите. записать уравнение прямой,проходящей через точки М(2;3) и N(11;-6)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
уравнение прямой: у - у0 = k(x - x0), где k = (y1 - y0)/(x1 - x0) k = (-6 - 3)/(11 - 2) = -1 y - 3 = -1(x - 2) y - 3 = 2 - x y = 5 - x Ответ. уравнение прямой проходящей через данные точки: у = 5 - х
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