в куске было 24м ткани.Из 10м этой ткани сшили детские костюмы,а из остальной ткани-7 одинаковых пальто.Сколько метров ткани расходовали на одно пальто?
Математика
в куске было 24м ткани.Из 10м этой ткани сшили детские костюмы,а из остальной ткани-7 одинаковых пальто.Сколько метров ткани расходовали на одно пальто?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)24-10=14(м)-осталось метров ткани на пальто. 2)14:7=2(м)-расходовали на одно пальто. Ответ:на одно пальто расводавали 2 метра.
Гость:
1)24-10=14(м)-осталось 2)14:7=2(м)-израсходовали на 1 пальто
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