в куске было 24м ткани.Из 10м этой ткани сшили детские костюмы,а из остальной ткани-7 одинаковых пальто.Сколько метров ткани расходовали на одно пальто?

Математика

в куске было 24м ткани.Из 10м этой ткани сшили детские костюмы,а из остальной ткани-7 одинаковых пальто.Сколько метров ткани расходовали на одно пальто?

Автор: Гость