разложите многочлен на множители a^3+4a-39
Алгебра
разложите многочлен на множители a^3+4a-39
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
a^3+4a-39=a^3-3a^2+3a^2-9a+13a-39=(a^3-3a^2)+(3a^2-9a)+(13a-39)= =a^2(a-3)+3a(a-3)+13(a-3)=(a^2+3a+13)(a-3)
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