ОКИСЛИТЕЛЬНО ВОСТОНОВИТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ,ПОМОГИТЕ(( [latex]S+CL_{2}+H_{2}O= H_{2}SO_{4}+HCL [/latex] [latex]HBr+H_{2}SO_{4}= Br_{2}+SO_{2}+H_{2}O[/latex]
Химия
ОКИСЛИТЕЛЬНО ВОСТОНОВИТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ,ПОМОГИТЕ(( [latex]S+CL_{2}+H_{2}O= H_{2}SO_{4}+HCL [/latex] [latex]HBr+H_{2}SO_{4}= Br_{2}+SO_{2}+H_{2}O[/latex]
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S+3Cl(2)+4H(2)O=H(2)SO(4)+6HCL 2HBr+H(2)SO(4)=Br(2)SO(2)+2H(2)O
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