ОКИСЛИТЕЛЬНО ВОСТОНОВИТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ,ПОМОГИТЕ((    [latex]S+CL_{2}+H_{2}O= H_{2}SO_{4}+HCL [/latex] [latex]HBr+H_{2}SO_{4}= Br_{2}+SO_{2}+H_{2}O[/latex]

Химия
ОКИСЛИТЕЛЬНО ВОСТОНОВИТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ,ПОМОГИТЕ((    [latex]S+CL_{2}+H_{2}O= H_{2}SO_{4}+HCL [/latex] [latex]HBr+H_{2}SO_{4}= Br_{2}+SO_{2}+H_{2}O[/latex]
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S+3Cl(2)+4H(2)O=H(2)SO(4)+6HCL  2HBr+H(2)SO(4)=Br(2)SO(2)+2H(2)O
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