Вертолет налетал за 2 дня 4400 км. Оба дня он летал с одной и той же скоростью. Причем в первый день он находился в воздухе 4 часа, а во второй день- 6 часов. Какое расстояние пролетал вертолет каждый день?
Математика
Вертолет налетал за 2 дня 4400 км. Оба дня он летал с одной и той же скоростью. Причем в первый день он находился в воздухе 4 часа, а во второй день- 6 часов. Какое расстояние пролетал вертолет каждый день?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)4400км÷10часов=440км пролетел за час. 2)440км×4часа=1760км-расстояние за первый день. 3)440км×6часов=2640км -расстояние за второй день.
Гость:
4400:10=440км, пролетел за час 440х4=1760 км ,пролетел за первый день 440х6=2640км, пролетел за второй день
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