Вертолет налетал за 2 дня 4400 км. Оба дня он летал с одной и той же скоростью. Причем в первый день он находился в воздухе 4 часа, а во второй день- 6 часов. Какое расстояние пролетал вертолет каждый день?

Математика

Вертолет налетал за 2 дня 4400 км. Оба дня он летал с одной и той же скоростью. Причем в первый день он находился в воздухе 4 часа, а во второй день- 6 часов. Какое расстояние пролетал вертолет каждый день?

Автор: Гость