четверо купцов заметили, что если они сложаться без первого, то у них будет 90 рублей, без второго 85 рублей, без третьего 80 рублей, без четвертого 75 рублей. Сколько у кого денег,

Алгебра

четверо купцов заметили, что если они сложаться без первого, то у них будет 90 рублей, без второго 85 рублей, без третьего 80 рублей, без четвертого 75 рублей. Сколько у кого денег,

Автор: Гость