четверо купцов заметили, что если они сложаться без первого, то у них будет 90 рублей, без второго 85 рублей, без третьего 80 рублей, без четвертого 75 рублей. Сколько у кого денег,

Алгебра
четверо купцов заметили, что если они сложаться без первого, то у них будет 90 рублей, без второго 85 рублей, без третьего 80 рублей, без четвертого 75 рублей. Сколько у кого денег,
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть вклад  первого купца составил а руб.,  второго b руб.,  третьего с руб., а четвёртого d руб. Тогда можно составить следующие уравнения: b+c+d=90   (1) a+c+d=85   (2) a+b+d=80   (3) a+b+c=75   (4) (1)-(2)     b-a=5  =>  b=a+5 (2)-(3)     c-b=5  =>  c=b+5=a+5+5=a+10 (3)-(4)     d-c=5  =>  d=c+5=b+5+5=b+10=a+5+10=a+15 Перепишем (1) уравнение, подставив вместо b, c, и d полученные выражения:             a+5 + a+10 + a+15 = 90                                    3a+30 = 90                                    3a=60                                    a=20 (руб.) - вклад первого купца Теперь найдём b, c и d: b=a+5=20+5=25(руб.) - вклад второго купца c=b+5=25+5=30(руб.) -вклад третьего купца d=c+5=30+5=35(руб.) -вклад четвёртого купца Ответ: 20 руб., 25 руб., 30 руб., 35 руб.           
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