четверо купцов заметили, что если они сложаться без первого, то у них будет 90 рублей, без второго 85 рублей, без третьего 80 рублей, без четвертого 75 рублей. Сколько у кого денег,
Алгебра
четверо купцов заметили, что если они сложаться без первого, то у них будет 90 рублей, без второго 85 рублей, без третьего 80 рублей, без четвертого 75 рублей. Сколько у кого денег,
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть вклад первого купца составил а руб., второго b руб., третьего с руб., а четвёртого d руб. Тогда можно составить следующие уравнения: b+c+d=90 (1) a+c+d=85 (2) a+b+d=80 (3) a+b+c=75 (4) (1)-(2) b-a=5 => b=a+5 (2)-(3) c-b=5 => c=b+5=a+5+5=a+10 (3)-(4) d-c=5 => d=c+5=b+5+5=b+10=a+5+10=a+15 Перепишем (1) уравнение, подставив вместо b, c, и d полученные выражения: a+5 + a+10 + a+15 = 90 3a+30 = 90 3a=60 a=20 (руб.) - вклад первого купца Теперь найдём b, c и d: b=a+5=20+5=25(руб.) - вклад второго купца c=b+5=25+5=30(руб.) -вклад третьего купца d=c+5=30+5=35(руб.) -вклад четвёртого купца Ответ: 20 руб., 25 руб., 30 руб., 35 руб.
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