Озаглавить каждую часть сказки: Сказка о рыбаке и рыбки
Литература
Озаглавить каждую часть сказки: Сказка о рыбаке и рыбки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
знакомство с рыбкой; новое корыто; изба; столбовая дворянка; вольная царица; разбитое корыто. вот как-то так. Если самому делить на части.
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