Сумма двух чисел равняется 157.Одно из чисел заканчивается цифрой 3. Если эту цифру зачеркнуть, то получится второе число. Найди эти числа.
Математика
Сумма двух чисел равняется 157.Одно из чисел заканчивается цифрой 3. Если эту цифру зачеркнуть, то получится второе число. Найди эти числа.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
143 и 14 - первое число заканчивается на 3 . и в если числе 143 зачеркнуть 3 то получится 14, а 143+14=157
Гость:
Эти числа 143 и 14, в сумме они дают 157, а если в числе 143 зачеркнуть цыфру 3, то останется 14
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