Сумма двух чисел равняется 157.Одно из чисел заканчивается цифрой 3. Если эту цифру зачеркнуть, то получится второе число. Найди эти числа.

143 и 14 - первое число заканчивается на 3 . и в если числе 143 зачеркнуть 3 то получится 14, а 143+14=157

Гость: Гость:

Эти числа 143 и 14, в сумме они дают 157, а если в числе 143 зачеркнуть цыфру 3, то останется 14