Книга дороже тетради в 5 раз, за книгу отдали на 80 рублей больше чем за тетрадь!Сколько стоит 3 тетради?Сколько 2 книги?

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Тетрадь - ? руб. Книга - ? руб., на 80 руб. > и это же в 5 раз > 3 тетради - ? 2 книги - ? Согласно данным задачи можно составить уравнение Обозначим цену одной тетради буквой х руб. Тогда цена книги будет - (х+80) руб. Поскольку тетрадь в 5 раз дороже, то х+80=5х 5х-х=80 4х=80 х=80:4 х=20 (руб.) - цена одной тетради. 20·5=100 (руб.) или 20+80=100 (руб.) - цена одной книги. 20·3=60 (руб.) - цена трёх тетрадей. 100·2=200 (руб.) - цена двух книг. Ответ: 60 рублей стоят три тетради; 200 рублей стоят две книги.