составить загадки про коалу,панду,зубра
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составить загадки про коалу,панду,зубра
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зубр bearded,it is hardy, Willow in a moment I will bring under. And horns a stub to throw Above a tree to a smog.
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