Из двух городов ,расстояние между которыми 140км/ч, одновременно выехали 2 автобуса.Один со скоростью 40км/ч,второй со скоростью 30км/ч.Определить через сколько часов и на каком расстоянии от городов они встретяться
Математика
Из двух городов ,расстояние между которыми 140км/ч, одновременно выехали 2 автобуса.Один со скоростью 40км/ч,второй со скоростью 30км/ч.Определить через сколько часов и на каком расстоянии от городов они встретяться
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
40+30=70км/ч скорость сближения 140/70=2часа встретятся 40*2=80км проедет первый 30*2=60км второй⇒ расстояние от городов 80км и 60км
Гость:
1) 40+30=70(км/ч)- скорость сближения 2) 140:70=2(ч)-они встретяться 3) 40*2=80(км)- проедет первый автобус 4) 30*2=60(км)- предет второй автобус
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