Из двух городов ,расстояние между которыми 140км/ч, одновременно выехали 2 автобуса.Один со скоростью 40км/ч,второй со скоростью 30км/ч.Определить через сколько часов и на каком расстоянии от городов они встретяться

Математика

Из двух городов ,расстояние между которыми 140км/ч, одновременно выехали 2 автобуса.Один со скоростью 40км/ч,второй со скоростью 30км/ч.Определить через сколько часов и на каком расстоянии от городов они встретяться

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