различия между формальными и неформальными группами
География
различия между формальными и неформальными группами
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Формальные группы, и создаются, развиваются, как правило, по четко определенному плану, в сочетании с целями организации в целом. Неформальные группы же складываются скорее стихийно и могут не только не совпадать, но и противоречить как структуре организации, так и внутриорганизационным отношениям, целям формальной организации.
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