Точки C и D делят окружность на дуги, градусные меры которых пропорциональны числам 7 и5 . через точку С проведён диаметр СК .Вычеслите градусные меры углов треугольника CDK
Геометрия
Точки C и D делят окружность на дуги, градусные меры которых пропорциональны числам 7 и5 . через точку С проведён диаметр СК .Вычеслите градусные меры углов треугольника CDK
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Угол СДК=90 градусов, потому что СК-диаметр. ПУсть одна дуга 5к, а другая 7к, тогда 5к+7к=360, 12к=360, к=30 градусов. угол СКД равен половине граснуй меры дуги 5к=150 , угол СКД=75 градусов. Значит, угол ДСК=90-75=15 градусов. Ответ. 90, 75, 15 .
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