Найти сумму целых чисел от -99 до 100
Математика
Найти сумму целых чисел от -99 до 100
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 способ. Каждому числу от 1 до 99 поставить в соответствие число от -1 до -99. Останется только 100 , следовательно сумма = 100. 2 способ. (-99+100)*200/2=100. 200- количество всех чисел.
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