однородные тело плавает в керосине так что объем погруженной части составляет 0,92 всего объема тела.определить объем части при плавании тела в воде
Физика
однородные тело плавает в керосине так что объем погруженной части составляет 0,92 всего объема тела.определить объем части при плавании тела в воде
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V=m/P, m= P * V, m= 0.8 * 0,92=0,74, где 0.8 - плотность керосина, V=m/P, V=0.74/1=0.74 где 1 - плотность воды Ответ:0,74 части тела погружено в воду, 0,26 на поверхности
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