однородные тело плавает в керосине так что объем погруженной части составляет 0,92 всего объема тела.определить объем части при плавании тела в воде

Физика

однородные тело плавает в керосине так что объем погруженной части составляет 0,92 всего объема тела.определить объем части при плавании тела в воде

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