m( CuO) = 60 грамм m(Al) =10.8 грамм m (cu) -?

Химия
m( CuO) = 60 грамм m(Al) =10.8 грамм m (cu) -?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3CuO+2Al=3Cu+Al2O3 n(CuO)= 60/79.5=0.75 моль -избыток n(Al)=10.8/27=0.4 моль n(Cu)=0.6 моль m(Cu)=0.6 * 63.5=38.1г
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