найдите координаты точек пересечения графика линейной функции y=-2.4x+7.2с осями координат
Алгебра
найдите координаты точек пересечения графика линейной функции y=-2.4x+7.2с осями координат
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
подставь под X сначало ноль и реши, у тебя получится 7.2 потом под y подставь ноль и получится -3 координаты точек пересечения с осями (-3;7.2)
Гость:
для нахождения точек пересечения с осью х приравняем функцию к нулю: 2,4х+7,2=0 2,4х=-7,2 х=(-7,2):2,4 х=-3 точки пересечения с осью у: пусть х=0,тогда у(0)=2,4*0+7,2=7,2
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