вычислить объем гидроген сульфида,который образуется из водорода объемом 44,8л и достаточного количества серы
Химия
вычислить объем гидроген сульфида,который образуется из водорода объемом 44,8л и достаточного количества серы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
H2 + S=H2S n(H2)=44,8/22.4=2 моль n(H2S)=2 моль V(H2S)=2*22.4=44,8л
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