с первого поля вывезли 16 стогов сена,а со второго-на 8 стогов больше,чем с первого.сколько стогов сена вывезли с этих двух полей?
Математика
с первого поля вывезли 16 стогов сена,а со второго-на 8 стогов больше,чем с первого.сколько стогов сена вывезли с этих двух полей?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 16+8=24(ст)- со второго поля 2) 16+24=40(ст)- всего Ответ: с двух полей вывезли 40 стогов сена.
Гость:
16 стогов с первого поля, 16+8 стогов со второго поля = 24, ну и соответственно 16+24 = 40 с обоих полей
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