решить задачу :После записи фильмов на одной кассете осталось 10 метров свободной плёнки,а на другой - 4 метра,Сколько метров свободной от записи плёнки осталось на обеих кассетах? Сказали что задача решается в 2 действиях. КАК...

Математика
решить задачу :После записи фильмов на одной кассете осталось 10 метров свободной плёнки,а на другой - 4 метра,Сколько метров свободной от записи плёнки осталось на обеих кассетах? Сказали что задача решается в 2 действиях. КАК????
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Гость:
    10+4=14метров свободной от записи пленки осталось на обетх кассетах         
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