решить задачу :После записи фильмов на одной кассете осталось 10 метров свободной плёнки,а на другой - 4 метра,Сколько метров свободной от записи плёнки осталось на обеих кассетах? Сказали что задача решается в 2 действиях. КАК...

Математика

решить задачу :После записи фильмов на одной кассете осталось 10 метров свободной плёнки,а на другой - 4 метра,Сколько метров свободной от записи плёнки осталось на обеих кассетах? Сказали что задача решается в 2 действиях. КАК????

Автор: Гость