с вертолета находящегося на высоте 180 м, брошен груз. надо найти время когда груз достигнет земли. самолет при этом неподвижен

Физика

с вертолета находящегося на высоте 180 м, брошен груз. надо найти время когда груз достигнет земли. самолет при этом неподвижен

Автор: Гость