с вертолета находящегося на высоте 180 м, брошен груз. надо найти время когда груз достигнет земли. самолет при этом неподвижен
Физика
с вертолета находящегося на высоте 180 м, брошен груз. надо найти время когда груз достигнет земли. самолет при этом неподвижен
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если самолет неподвижен, рассматривается движение тела под воздействием силы тяжести, которое будеть двигаться с ускорением 9,8 м/с^2 (свободное падение). h=(g*t^2)/2, отсюду время t=[latex]t=\sqrt{\frac{2*h}{g}}[/latex], t=6 c
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