Fe(OH)3+Cu2S молекулярное уравнение,ионное и сокращённые уравнения.
Химия
Fe(OH)3+Cu2S молекулярное уравнение,ионное и сокращённые уравнения.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4Fe(OH)3+3Cu2S= Fe4S3+6Cu(OH)2 4Fe[3+]+12OH[-]+6Cu[2+]+3S[4-]=4Fe[3+]+3S[4-]+6Cu(OH)2 6Cu[2+]+12OH[-]=6Cu(OH)2
Гость:
2Fe(OH)3+3Cu2S=6CuOH+Fe2S3
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