Скорость катера по течению реки 22 км/ч ,а против течения18км/ч найти скорость течения? собственную скорость катера
Математика
Скорость катера по течению реки 22 км/ч ,а против течения18км/ч найти скорость течения? собственную скорость катера
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Обозначим за Х - скорость катера, за Y - скорость течения реки Система: x+y=22 x-y=18 Отсюда Х=22-y Подставим во второе уравнение 22-y-y=18 ⇒ -2y=-4 ⇒ y=2 Подставим в первое x+2=22 ⇒ x=22-2 ⇒ x=20 Ответ: Скорость катера равна 20 км/ч; Скорость течения реки равна 2 км/ч
Гость:
(22-18)/2=2км/ч скорость течения 22-2=18+2 20=20 20км/ч скорость катера
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