петя задачкин задумал число а и прибавил к нему 12 ссума получилась на 1 меньше какое число а получилась на 1 меньше 16 какое число а было задумано.

Математика
петя задачкин задумал число а и прибавил к нему 12 ссума получилась на 1 меньше какое число а получилась на 1 меньше 16 какое число а было задумано.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Возможно это число 3, если а+12=15(на один меньше чем 16) а=15-12=3 
Гость:
допустим, задумал число х, тогда х+12=15,  15+1=16, 15 на 1 < 16 х=15-12 х=3 - задуманное число
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