петя задачкин задумал число а и прибавил к нему 12 ссума получилась на 1 меньше какое число а получилась на 1 меньше 16 какое число а было задумано.

Математика

петя задачкин задумал число а и прибавил к нему 12 ссума получилась на 1 меньше какое число а получилась на 1 меньше 16 какое число а было задумано.

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