Решить уравнение (х+3)^4 + (х+5)^4=16

Алгебра
Решить уравнение (х+3)^4 + (х+5)^4=16
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 корня: x = -3 и -5 1-я подстановка: x+4=y (y-1)^4+(y+1)^4=16 раскрываем скобки, сокращаем все лишнее y^4 +6y^2-7=0 решаем относительно y^2, получаем 2 корня: 1 и -7, второй выкидываем решаем относительно y: y = +1 и -1 x=y-4 = -3 и -5
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