Определить молекулярную формулу CH содержание углерода в котором составляет 81,81% а плотность этого газа равна 1,96 г/см в кубе .

Гость: Гость:

CxHy-? w(C)=81,81% w(H)=100-81,81=18.19 x : y = 81,81/12 : 18.19 x : y = 6.8175 : 18.19 x: y = 1 : 2.668 |*3 x: y = 3 : 8 C3H8 - пропан не совсем поняла зачем дана плотность, пропан действтельно газ, хотя у него другая плотность, или имелась в виду относительная плотность? тогда по какому газу?