спешите текст.проведите морфологический разбор имён прилагательных древнерусской чистый узкой
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спешите текст.проведите морфологический разбор имён прилагательных древнерусской чистый узкой
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
древнерусской - прил нач форма древнерусский относительное ж род ед чисо Р п (или Д п , или Т п, или П п) - смотрите в вашем предложении - нужно давать контекст при морфологическом разборе Синтаксич. роль - определение (опять же нужен контекст, это прил может входить в цельное словосочетание и тогда будет являться тем членом предложения, каким является всё это словосочетание) чистый - прил нач форма чистый качественное полное м род ед ч И п (или В п) - смотрите в вашем предложении Синтакс роль - подлежащее (или прямое дополнение) - снова смотрите в предложении узкой - прил нач форма узкий качественное полное ж род ед ч Р п (или Д п, или Т п, или П п ) - смотрите в предложении Синт роль определение ( нужен контекст, это прил может входить в цельное словосочетание и тогда будет являться тем членом предложения, каким является всё это словосочетание)
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