t в кубе - 2t в квадрате - t + 2=0

Алгебра
t в кубе - 2t в квадрате - t + 2=0
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(t-1)[latex]t^3-2t^2-t+2=0[/latex]   Один из корней равен 1(догадался), поэтому делим столбиком на (t-1)   Получается  е[latex](t^2-t-2)*(t-1)[/latex]   [latex]t^2-t-2=0[/latex]  или t-1=0   D=1^2-4*1*(-2)=9 √d = 3   t1 = (1+3)/2 = 2 t2 = (1-3)/2 = -1   Ответ: t=-1; t=1; t=2.  
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