t в кубе - 2t в квадрате - t + 2=0

Гость: Гость:

(t-1)[latex]t^3-2t^2-t+2=0[/latex] Один из корней равен 1(догадался), поэтому делим столбиком на (t-1) Получается е[latex](t^2-t-2)*(t-1)[/latex] [latex]t^2-t-2=0[/latex] или t-1=0 D=1^2-4*1*(-2)=9 √d = 3 t1 = (1+3)/2 = 2 t2 = (1-3)/2 = -1 Ответ: t=-1; t=1; t=2.