Лимоны раскладывали в корзины, по 100 шт. в каждую. Сколько было лимонов, если заполнили 15 корзин и ещё осталось 30 лимонов?

Математика

Лимоны раскладывали в корзины, по 100 шт. в каждую. Сколько было лимонов, если заполнили 15 корзин и ещё осталось 30 лимонов?

Автор: Гость