Лимоны раскладывали в корзины, по 100 шт. в каждую. Сколько было лимонов, если заполнили 15 корзин и ещё осталось 30 лимонов?
Математика
Лимоны раскладывали в корзины, по 100 шт. в каждую. Сколько было лимонов, если заполнили 15 корзин и ещё осталось 30 лимонов?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 15*100=1500 лимонов в корзинах 2) 1500+30=1530 всего лимонов
Гость:
1)100х15=1500 лимонов 2)1500+30=1530 лимонов Ответ: всего было 1530 лимонов
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