Для варенья на 2 части малины берут 3 части сахара.1) Сколько килограммов сахара следует взять на 2 кг 600 г ягод?2) Сколько килограммов малины было у мамы, если для варки варенья она приготовила 4 кг 500 г сахара?
Математика
Для варенья на 2 части малины берут 3 части сахара.1) Сколько килограммов сахара следует взять на 2 кг 600 г ягод?2) Сколько килограммов малины было у мамы, если для варки варенья она приготовила 4 кг 500 г сахара?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
a) 2/3 =2600/x x=(2600*3) /2=3900 г сахара = 3кг 900г б) 2/3 =х/4500 х=9000/3=3000 г малины = 3кг
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