Для варенья на 2 части малины берут 3 части сахара.1) Сколько килограммов сахара следует взять на 2 кг 600 г ягод?2) Сколько килограммов малины было у мамы, если для варки варенья она приготовила 4 кг 500 г сахара?

Математика

Для варенья на 2 части малины берут 3 части сахара.1) Сколько килограммов сахара следует взять на 2 кг 600 г ягод?2) Сколько килограммов малины было у мамы, если для варки варенья она приготовила 4 кг 500 г сахара?

Автор: Гость