у мамы 80 рублей.Сколько килограммов крупы по цене 9 рублей за килограммсможет купить мама,и сколько денег у нее останется

Гость: Гость:

1) 80:9=8 кг и 8 рублей останется. Так как 9х8=72, за 72 рубля мама купит 8 кг крупы по 9 рублей , а так как у нее было 80 рублей, то 80-72=8 рублей . Ответ:мама сможет купить 8 кг крупы и у нее останется 8 рублей.