Машина проехала по шоссе 270 км, потом по грунтовой дороге 1/3 часть от того, что уже преодолела.Осталось проехать половину того пути, который машина преодолела по шоссе и по грунтовой дороге вместе. Какое расстояние должна про...
Математика
Машина проехала по шоссе 270 км, потом по грунтовой дороге 1/3 часть от того, что уже преодолела.Осталось проехать половину того пути, который машина преодолела по шоссе и по грунтовой дороге вместе. Какое расстояние должна проехать машина?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
270 * 1/3=90 км по грунт. 270+90=360 км по грунт+ шоссе 360* 1/2 =180 км должна проехать
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
у мамы 80 рублей.Сколько килограммов крупы по цене 9 рублей за килограммсможет купить мама,и сколько денег у нее останется
Математика
Для варенья на 2 части малины берут 3 части сахара.1) Сколько килограммов сахара следует взять на 2 кг 600 г ягод?2) Сколько килограммов малины был...
Математика
Лимоны раскладывали в корзины, по 100 шт. в каждую. Сколько было лимонов, если заполнили 15 корзин и ещё осталось 30 лимонов?
Алгебра
Среди участников кросса 35 %- студенты , остальные -старшекласники , причем их на 252 человека больше чем студентов. Сколько спорстменов учавствует...