Машина проехала по шоссе 270 км, потом по грунтовой дороге 1/3 часть от того, что уже преодолела.Осталось проехать половину того пути, который машина преодолела по шоссе и по грунтовой дороге вместе. Какое расстояние должна про...

Математика

Машина проехала по шоссе 270 км, потом по грунтовой дороге 1/3 часть от того, что уже преодолела.Осталось проехать половину того пути, который машина преодолела по шоссе и по грунтовой дороге вместе. Какое расстояние должна проехать машина?

Автор: Гость