1)Имеется легкий металл серебристо-белого цвета,обладающий большой тепло-и электроводностью,его сплавы с другими металлами обладают большой легкостью и прочностью.На воздухе металл устойчив,но хорошо растворяется в растворах со...

Химия

1)Имеется легкий металл серебристо-белого цвета,обладающий большой тепло-и электроводностью,его сплавы с другими металлами обладают большой легкостью и прочностью.На воздухе металл устойчив,но хорошо растворяется в растворах соляной кислоты и гидроксида натрия,при этом выделяется одинаковое количество одного и того же газа.Порошкообразный металл при нагревании взаимодействует с серой.Продукт данной реакции при обработке его водой образует гидроксид,обладающий амфотерными свойствами,и газ с запахом тухлых яиц.Определите что это за метал??Напишите уравнение всех протекающих реакций..... плииз** 2)Вычислите массовую долю гидроксида калия в растворе,полученном при растворении 4,7г. оксида калия в 22,4мл. воды.. ??? 3)Напишите уравнения реакций,с помощью которых можно осуществить следующие превращения SO2---X1---X2---BaSO4 К ПОСЛЕДНЕМУ ПРЕВРАЩЕНИЮ СОСТАВЬТЕ ИОННЫЕ УРАВНЕНИЯ....?????

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