1)Имеется легкий металл серебристо-белого цвета,обладающий большой тепло-и электроводностью,его сплавы с другими металлами обладают большой легкостью и прочностью.На воздухе металл устойчив,но хорошо растворяется в растворах со...
Химия
1)Имеется легкий металл серебристо-белого цвета,обладающий большой тепло-и электроводностью,его сплавы с другими металлами обладают большой легкостью и прочностью.На воздухе металл устойчив,но хорошо растворяется в растворах соляной кислоты и гидроксида натрия,при этом выделяется одинаковое количество одного и того же газа.Порошкообразный металл при нагревании взаимодействует с серой.Продукт данной реакции при обработке его водой образует гидроксид,обладающий амфотерными свойствами,и газ с запахом тухлых яиц.Определите что это за метал??Напишите уравнение всех протекающих реакций..... плииз** 2)Вычислите массовую долю гидроксида калия в растворе,полученном при растворении 4,7г. оксида калия в 22,4мл. воды.. ??? 3)Напишите уравнения реакций,с помощью которых можно осуществить следующие превращения SO2---X1---X2---BaSO4 К ПОСЛЕДНЕМУ ПРЕВРАЩЕНИЮ СОСТАВЬТЕ ИОННЫЕ УРАВНЕНИЯ....?????
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)этот металл алюминий 2Al+6HCl=2AlCl3+3H2(газ) 2Al+2NaOHконц+6H2Oгорячий=2Na[Al(OH)4]+3H2(газ)- при растворении в водных растворах щелочей образуются алюминаты) 2Al+3S=t=Al2S3 Al2S3+6H2O=2Al(OH)3(оадок)+3H2S(газ) У гидрооксида алюминия есть амфотерные свойства, а у сероводорода тот еще запашок) 2)K2O + H2O = 2KOH m(H2O)=22.4 г m(KOH)=22.4+4,7=27.1г w(K)в оксиде=78/94=0.83 m(K)=0.83*4,7=3.9 w(K)в растворе=3.9/27.1=0.144 или 14,4% 3) 1)2SO2+O2=t,V2O5=2SO3 2) H2O+SO3=H2SO4 3) H2SO4конц+BaCl2=BaSO4(осадок)+2HCl(улетуч) Ba(2+)+SO4(2-)=BaSO4
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