сколько автобусов нужно заказать чтобы в них уместилось 47 человек

Математика
сколько автобусов нужно заказать чтобы в них уместилось 47 человек
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Смотря сколько мест в автобусе. Если 20 мест,то 44:20 =2 полных автобуса и 7 человек в третьем полупустом   если 30 мест, то 1 полный и 1 полупустой (17 человек из возможных 30)    если по 18 мест то 2 полных и 11 человек в неполном автобусе 
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