сколько автобусов нужно заказать чтобы в них уместилось 47 человек

Гость: Гость:

Смотря сколько мест в автобусе. Если 20 мест,то 44:20 =2 полных автобуса и 7 человек в третьем полупустом если 30 мест, то 1 полный и 1 полупустой (17 человек из возможных 30) если по 18 мест то 2 полных и 11 человек в неполном автобусе