В равнобедренном треугольнике угол , смежный с углом при вершине треугольника, равен 70.Найти угол при основании треугольника
Геометрия
В равнобедренном треугольнике угол , смежный с углом при вершине треугольника, равен 70.Найти угол при основании треугольника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Угол при вершине равен 180 - 70 = 110 градусов. Сумма углов при основании равна 180 - 110 = 70 градусов, а поскольку они равны, то составляют по 70 / 2 = 35 градусов.
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